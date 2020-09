Valentino Rossi sagte: "Im nächsten Jahr werde ich zu 99 Prozent bei Petronas unter Vertrag stehen. Beim GP in Barcelona werden wir es wahrscheinlich offiziell verkünden."

23/08/2020 AM 17:38

Der Franzose Fabio Quartararo ersetzt Rossi ab 2021 im Werksteam von Yamaha. Rossi fährt abgesehen von einem zweijährigen Ducati-Intermezzo (2011/12) seit 2004 für Yamaha. In dieser Zeit holte er vier seiner sechs WM-Titel in der MotoGP, sein letzter gelang dem "Dottore" 2009. In den vergangenen beiden Jahren blieb Rossi sieglos.