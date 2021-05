Publiziert 16/05/2021 Am 13:36 GMT | Update 16/05/2021 Am 13:38 GMT

Der Italiener Tony Arbolino, neu im deutschen Team Intact GP, wurde starker Vierter.

"Ganz glücklich bin ich nicht, auch wenn wir heute mal kein Pech hatten", sagte Schrötter: "Ich bin dahingehend enttäuscht, dass ich doch zu langsam war. Wir haben erheblich von den vielen Ausfällen vor uns profitiert."

Den Sieg holte der Spanier Raul Fernandez vor Remy Gardner aus Australien, der seine Spitzenposition im Klassement behauptete. Dritter wurde Marco Bezzecchi (Italien/alle Kalex). Gardner (89 Punkte) liegt knapp vor Fernandez (88).

In der Königsklasse MotoGP kam es zum ersten "Flag-to-Flag-Race" seit vier Jahren. Nach einsetzendem Regen wechselten die Piloten in der Box ihre Maschinen, mit den schwierigen Bedingungen kam der Australier Jack Miller (Ducati) am besten klar und feierte überlegen seinen zweiten Sieg in Serie.

Miller gewann vor seinem Markenkollegen Johann Zarco und Yamaha-Pilot Fabio Quartararo (beide Frankreich), der jetzt im Klassement mit 80 Punkten führt.

Marc Márquez stürzt zweimal

Nur noch Zweiter ist der Italiener Francesco Bagnaia (Ducati/79), in Le Mans Vierter. Der achtmalige Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Honda) führte nach dem Tausch des Motorrads, stürzte aber zweimal und schied aus.

Das Moto3-Rennen gewann der Spanier Sergio Garcia (GasGas), sein Landsmann Pedro Acosta (KTM) wurde Achter und baute seine Führung in der WM mit jetzt 103 Punkten weiter aus. Garcia (49) ist neuer Zweiter.

