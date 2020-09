Stefan Bradl (Zahling) blieb auch in seinem vierten Saisoneinsatz für Honda ohne Punkte. Der 30-Jährige belegte beim ersten von zwei Rennen in Misano den 18. Platz. Bradl, der erneut als Ersatzmann für Weltmeister Marc Marquez (Spanien) startete, hatte schon vor dem Rennen ein schlechtes Gefühl gehabt: "Die Honda ist so schwierig zu fahren, dass wir alle am Straucheln sind", sagte der Bayer bei ServusTV. Zudem plagen Bradl derzeit Schmerzen im rechten Unterarm.