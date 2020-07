MotoGP: Der Große Preis von Spanien live im TV und im Livestream

Der Große Preis von Spanien live im TV und im Livestream: Vom 17. bis 19. Juli findet in Jerez der GP von Spanien statt. ServusTV zeigt das vierte freie Training und das Qualifying am Samstag sowie das Rennen live im TV. Zudem bietet ServusTV einen kostenlosen Livestream zum Saisonauftakt an. Die drei ersten freien Trainingssessions sind nicht im TV oder im frei empfangbaren Livestream zu sehen.

Der Große Preis von Spanien in Jerez ist das erste Rennen des aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen Saisonstarts in der MotoGP. Weltmeister Marc Márquez ist der Favorit und strebt 2020 seinen siebten WM-Titel im achten Jahr in der Motorrad-Königsklasse an. Auch Altmeister Valentino Rossi greift im Alter von 41 Jahren noch einmal an.

Die Freien Trainings in Jerez live im TV

Die drei freien Trainingssessions am Freitag, 17. Juli, um 9:55 Uhr und um 14:10 Uhr sowie am Samstag, 18. Juli, um 9:55 Uhr, werden nicht live im TV übertragen. ServusTV überträgt das vierte freie Training am Samstag, 18. Juli, ab 13:30 Uhr live.

GP von Spanien: Das Qualifying live im TV

Das Qualifying in Jerez wird live im TV bei ServusTV übertragen. Die Session startet am Samstag um 14:10 Uhr.

Der Große Preis von Spanien live im TV

Am Sonntag, 19. Juli, um 14:00 Uhr findet der Große Preis von Spanien in der MotoGP statt. Das Rennen gibt es live im TV bei ServusTV zu sehen.

Die Moto GP im Livestream

Die jeweiligen Sessions, die im TV übertragen werden, können Motorsportfans auch im Livestream bei ServusMotoGP.com zu sehen.

Zusätzlich gibt es einen kostenpflichtigen Livestream für alle Sessions über die offizielle Webseite der MotoGP.

Der GP von Spanien im Liveticker

Motorsport-Total.com bietet einen Liveticker zu allen Sessions der MotoGP, Moto2 sowie Moto3 an. Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Spanien.

Zum den Liveticker:

Großer Preis von Spanien: Zeitplan

1. Freies Training, Freitag, 17.07.2020: 09:55-10:40 Uhr

2. Freies Training, Freitag, 17.07.2020: 14:10-14:55 Uhr

3. Freies Training, Samstag, 18.07.2020: 09:55-10:40 Uhr

4. Freies Training, Samstag: 18.07.2020: 13:30-14:00 Uhr

Qualifying, Samstag, 18.07.2020: 14:10-14:25 Uhr

Rennen, Sonntag, 19.07.2020: ab 14:00 Uhr über 25 Runden

GP von Spanien | Quartararo auf der Pole - Rossi verpasst Top10

Petronas-Yamaha-Pilot Fabio Quartararo hat sich beim Saisonauftakt in Jerez die Pole-Position gesichert. Der junge Franzose umrundete den Kurs im Qualifying in 1:36.705 Minuten und war damit 0,139 Sekunden schneller als Yamaha-Werkspilot Maverick Viñales. MotoGP-Champion Marc Márquez (Honda) komplettiert die erste Startreihe. Valentino Rossi (Yamaha) steht nur in der vierten Reihe. | Zum kompletten Bericht

Großer Preis von Spanien: Quartararo Schnellster im dritten freien Training - Rossi verbessert sich

Petronas-Yamaha-Pilot Fabio Quartararo hat sich im dritten Freien Training des ersten Jerez-Wochenendes die Bestzeit gesichert. Der Franzose umrundete den Kurs in 1:36.806 Minuten und unterbot damit deutlich die Freitags-Bestzeit von Marc Márquez (Honda). Valentino Rossi schaffte im Vergleich zum Freitag eine deutliche Steigerung und qualifizierte sich direkt für das Q2. | Zum kompletten Bericht

Großer Preis von Spanien: Morbidelli gewinnt zweites Training, Márquez stürzt, Rossi weit zurück

Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha) hat sich im zweiten freien Training beim MotoGP-Saisonauftakt in Jerez die Bestzeit gesichert. Bei extrem heißen Bedingungen konnte sich Morbidelli knapp gegen Teamkollege Fabio Quartararo durchsetzen. KTM-Pilot Brad Binder war die große Überraschung des FT2, Valentino Rossi (Yamaha) erlebte eine weitere enttäuschende Session. Marc Márquez stürzte. | Zum kompletten Bericht

Großer Preis von Spanien: Márquez gewinnt erstes freies Training - Rossi weit zurück

Weltmeister Marc Márquez hat das erste freie Training der neuen MotoGP-Saison für sich entschieden. Der 27-jährige Honda-Pilot drehte im spanischen Jerez die schnellste Runde. Hinter Márquez landeten Maverick Viñales (Yamaha) und Cal Crutchlow (LCR-Honda). Motorrad-Legende Valentino Rossi (Yamaha) fuhr nur auf den 13. Platz. Die ersten 19 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde. | Zum kompletten Bericht

