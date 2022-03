Rossi ist in den Automobilsport gewechselt und wird in dieser Saison in der sogenannten Fanatec GT World Challenge Europe mit einem Audi des belgischen WRT-Teams starten.

In der Motorrad-Königsklasse MotoGP ist er mit einem eigenen Rennstall (Mooney VR46 Racing Team) vertreten.

Die WM beginnt am Sonntag in Katar, die MotoGP fährt um 16:00 Uhr MEZ.

Erstmals ist Rossi seit der Premiere der Serie (2002) nicht dabei.

