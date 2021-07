Zuvor hatte einzig Barbara Blatter 2000 in Sydney mit Silber für eine olympische Medaille im Mountainbike bei den schweizerischen Frauen gesorgt. Erstmals seit Aufnahme der Disziplin ins olympische Programm 1996 standen drei Vertreterinnen aus einer Nation auf den ersten drei Plätzen.

Auf dem vom nächtlichen Regen aufgeweichten Kurs am Fuße des Mount Fuji musste die erfahrene Elisabeth Brandau (Schönaich) nach vier von fünf Runden aufgeben, Ronja Eibl (Grosselfingen) kam als 19. ins Ziel. Rio-Olympiasiegerin Jenny Rissveds (Schweden) spielte als 14. keine Rolle im Kampf um die Medaillen.

Mountainbike-Highlights: Pidcock rast zu Gold - van der Poel schlägt Salto

Olympia - Mountainbike Wirbel um Rampe: Van der Poels Sturz sorgt für Diskussionen VOR EINEM TAG

Die Veranstalter reagierten auf den schweren Sturz des niederländischen Favoriten Mathieu van der Poel am Vortag und setzten die Rampe am Dienstag am Sakura Drop wieder ein. Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prevot stürzte bereits in der ersten Runde, dieses Mal jedoch an den "Chopsticks".

Von Beginn an bestimmte Neff das Geschehen und zog bis zum Ende einsam ihre Kreise. Frei und Indergand profitierten in der Folge von einem erneuten Sturz von Ferrand-Prevot und machten Silber und Bronze ohne Konkurrenz unter sich aus.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Goldtraum geplatzt! Naomi Osaka scheitert im Achtelfinale (mit Video)

(SID)

Olympia - Mountainbike Auch das noch! Mountainbikerin stürzt - und muss Rad hinterherjagen VOR 2 STUNDEN