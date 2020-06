Die US-Motorsportserie Nascar hat die Konföderierten-Flagge bei seinen Rennen verboten. Die Flagge, die für viele als Symbol für Sklaverei und Rassismus gilt, ist auf den Rennstrecken weit verbreitet, besonders bei den Veranstaltungen in den Südstaaten. Bereits 2015 hatten die Direktoren der Rennserie die Flagge als "beleidigendes und entzweiendes" Symbol bezeichnet.

Dies geschah damals nach dem Mord an neun schwarzen Amerikanern in einer Kirche in Charleston. Verboten wurde die Flagge dennoch nicht, es wurde lediglich ein Austauschprogramm angeboten.

Dies holte die Serie nun angesichts der andauernden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA und weltweit nach.

Nascar Nach Horror-Crash bei Daytona 500: Newman aus dem Krankenhaus entlassen 19/02/2020 AM 22:21

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: US-Verband kippt umstrittene Kniefall-Regel

Play Icon WATCH Sancho plant angeblich seinen Abschied im Sommer 00:01:25

Nascar Bruchlandung: Earnhardt kommt mit dem Schrecken davon 16/08/2019 AM 14:35