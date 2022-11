Die erneute Nicht-Berücksichtigung der Sportlerinnen in Mailand und Cortina d'Ampezzo sorgte daraufhin besonders bei den betroffenen Athletinnen für Unverständnis.

Deshalb entschied sich Westvold Hansen, die im vergangenen Jahr die erste Weltmeisterin in der Nordischen Kombination wurde, für den besonderen Protest. Im norwegischen Fernsehen bei "NRK" erklärte die 20-Jährige ihre Aktion: "Wir finden es ziemlich absurd, dass man tatsächlich einen Bart haben muss, um an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen."

Man wolle "Aufmerksamkeit schaffen und viele Menschen dazu bringen, sich dem Protest anzuschließen", ergänzte Westvold Hansen und meinte: "So wollen und nur so können wir das IOC beeinflussen."

Es gehe den Sportlerinnen um "Gleichberechtigung", ergänzte Teamkollegin Marte Leinan Lund.

Die Nordische Kombination bleibt nach dem Beschluss des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die einzige Wintersportart, in denen es keine Frauen-Wettbewerbe gibt. Bereits vor dem Rennstart in Norwegen hatten die nordischen Kombiniererinnen aus Protest ihre Stücke über den Köpfen zu einem X geformt, als Zeichen für die Aktion "no eXeption" (deutsch: Keine Ausnahme).