Johannes Rydzek lief wie entfesselt, sprintete mit letzter Kraft - und sprang wohl doch noch auf den Olympiazug auf: Mit Platz acht beim Weltcup in Klingenthal hat der doppelte Olympiasieger von Pyeongchang kurz vor den Winterspielen in Peking weiter klar aufsteigende Form gezeigt. Besser war unter den DSV-Assen, die beim Heimspiel in Sachsen trotz guter Leistungen ohne die erhoffte Podestplatzierung blieben, nur sein bereits für den China-Trip gesetzter Oberstdorfer Teamkollege Vinzenz Geiger als Siebter.

"Ich fühle mich auf der Strecke im Moment sehr wohl, und auf der Schanze läuft es immer besser", sagte Deutschlands Sportler des Jahres 2017, der in der Loipe 50 Sekunden und acht Plätze gutmachte, im ZDF: "Es macht im Moment sehr viel Spaß." Sein fünfköpfiges Peking-Aufgebot wollte Bundestrainer Hermann Weinbuch am Sonntagabend nominieren.

Ad

Geiger, wie Rekordweltmeister Eric Frenzel bereits für Peking gesetzt, freute sich nach dem enttäuschenden 13. Platz am Samstag über einen versöhnlichen Abschluss in Klingenthal. "Insgesamt war das Wochenende nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber mit dem Tag kann ich zufrieden sein", sagte der Allgäuer, der zuletzt in Val di Fiemme gewonnen hatte. Diesmal lag Geiger 38,5 Sekunden hinter dem Sieger Johannes Lamparter aus Österreich, Rydzek hatte 39,2 Sekunden Rückstand.

Val di Fiemme Frenzel und Geiger auf Podest - Lamparter gewinnt in Val di Fiemme 08/01/2022 AM 11:12

Weltmeister Lamparter, der sich wie am Samstag vor dem Esten Kristjan Ilves (+8,4 Sekunden) durchsetzte, löste den Norweger Jarl Magnus Riiber als Spitzenreiter im Gesamtweltcup ab. Riiber fehlte wie schon in der Vorwoche in Val di Fiemme, da er sich ins Training zurückgezogen hat.

Olympia wohl ohne Rießle

Julian Schmid, am Vortag als Vierter bester Deutscher, kam auf Rang zehn. Manuel Faißt (12.), Fabian Rießle (14.), Frenzel (16.) und Terence Weber (22.) liefen an den Top 10 vorbei. Die Chance auf eine bessere Platzierung hatten die deutschen Kombinierer bereits im Springen auch aufgrund von Windpech vergeben.

Team-Olympiasieger Rießle ließ seine letzte Gelegenheit zur Erfüllung der Peking-Norm aus. Der 31-Jährige, der mindestens Sechster hätte werden müssen, wird damit erstmals seit der WM 2011 bei einem Großereignis fehlen.

Da der Weltcup in Planica am kommenden Wochenende wegen steigender Corona-Zahlen abgesagt wurde, steht vor den Winterspielen nur noch das Seefeld-Triple (28. bis 30. Januar) unmittelbar vor der Abreise nach China an.

Das könnte Dich auch interessieren: Kampf um Olympia-Tickets: Rydzek und Rießle bangen, Schmid stark

(SID)

Spannendes Finish: Rydzek zündet den Turbo - Geiger nicht zu schlagen

Val di Fiemme "Historische" Mixed-Premiere: Kombinierer-Quartett läuft auf das Podest 07/01/2022 AM 16:52