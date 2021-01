In seinem alten "Wohnzimmer" hat sich Johannes Rydzek mit dem besten Ergebnis seit zwei Jahren zurückgemeldet. Beim Weltcup im finnischen Lahti, wo Rydzek bei der WM vor vier Jahren sämtliche vier Kombinations-Titel gewonnen und damit Geschichte geschrieben hatte, schrammte Deutschlands Sportler des Jahres am Sonntag knapp am Podest vorbei. Mit Platz vier setzte der Allgäuer aber einen Monat vor der Heim-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) als bester Deutscher ein Ausrufezeichen.