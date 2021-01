"Ich bin körperlich super vorbereitet, das Feuer in mir brennt wie eh und je", so der 38-Jährige weiter.

Gruber, 2010 in Vancouver Olympiasieger mit dem ÖSV-Team, hatte sein letztes Rennen am 25. Januar 2020 in Oberstdorf bestritten. Die Chancen auf seine siebte WM-Teilnahme in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) sind eher gering, Gruber will sich aber keinen Druck machen. "Ich halte den Ball flach und habe keine hohen Erwartungen. Ich werde mit einem positiven Gefühl reingehen, meine Sache machen und hoffen, dass was Gutes dabei rauskommt", sagte Gruber.