Eric Frenzel schrieb weiter: "Dann hoffen wir jetzt mal das Beste, um hier recht bald wieder aus der Isolation frei zu kommen."

Dazu postete der 33-Jährige ein Bild von sich in Olympia-Bekleidung und mit Maske aus einem Fahrzeug, das von innen wie ein Rettungswagen aussieht. Neben und hinter ihm ist der Innenraum des Fahrzeugs mit zahlreichen Taschen und Tüten vollbepackt. Offenbar war Frenzel zum Zeitpunkt des Bildes gerade auf dem Weg ins Quarantäne-Hotel und damit in die Isolation.

Eric Frenzel war nicht der einzige Corona-Fall, der am Freitag im deutschen Team vermeldet wurde. Neben ihm wurde auch sein Teamkollege Terence Weber erneut positiv getestet . Die beiden Kombinierer gehörten zu den sechs Mitgliedern im Team D, bei denen bereits am Donnerstag bei der Ankunft in China ein Test positiv ausgefallen war.

Während bei Frenzel und Weber auch die Re-Tests ein positives Ergebnis ergaben, bestätigten sich bei den anderen vier Team-D-Mitgliedern die Corona-Verdachtsfälle nicht.

Terence Weber muss nicht in Isolation

Nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) befindet sich Frenzel "nun in Isolation in einem Hotel in Zhangjiakou. Terence Weber musste aufgrund seines CT-Wertes nicht in Isolation."

Für die deutschen Kombinierer sind die beiden positiven Fälle ein herber Rückschlag im Hinblick auf die sportlichen Ambitionen, gehörten doch Frenzel und Weber zu den Medaillenanwärtern. Frenzel hätte gar die Chance gehabt, sein viertes Olympisches Gold zu holen.

Bitter ist zudem: Bundestrainer Hermann Weinbuch wird für den ersten Einzelwettkampf am Mittwoch nicht alle Startplätze besetzen können.

Erster Wettkampf gerät zur Farce

Zwar hat der DSV mit Team-Olympiasieger Fabian Rießle und Manuel Faißt zwei potenzielle Ersatzleute, diese dürfen allerdings aufgrund der nötigen Tests nicht allzu zeitnah nach China einreisen.

Somit stehen nur die drei Oberstdorfer Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid für den Wettkampf über die 10km-Gundersen-Distanz von der Normalschanze zur Verfügung.

Der Wettbewerb gerät durch die beiden Corona-Fälle im deutschen Team immer mehr zur Farce. Bereits zuvor waren der norwegische Dominator Jarl Magnus Riiber und der Este Kristjan Ilves , der in dieser Weltcup-Saison zwei Podestplätze erringen konnte, positiv getestet worden.

