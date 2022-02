"Das ist wirklich übel. Die Besten wurden von Corona außer Gefecht gesetzt", erklärte er. Wahrscheinlich sei man damit bereits in Seefeld in Kontakt gekommen, vermutete der 24-Jährige weiter und sprach in diesem Zusammenhang von einer hoffnungslosen Situation.

"Dadurch, dass es vor der Abreise so viele Infektionen gab, hätten sie die Wettkämpfe ans Ende der Olympischen Spiele verschieben sollen", betonte Riiber.

Damit hätte die Weltspitze genügend Zeit für ein Comeback gehabt und eine Chance bekommen, an einem Wettbewerb teilzunehmen. "Es hätte abgesagt werden müssen", forderte er.

Riiber: "Werde wie eine Infektionsbombe herumtransportiert"

Ihm selbst gehe es so weit gut, die Situation sei aber alles andere als komfortabel. "In ein Auto einzusteigen und wie eine Infektionsbombe herumtransportiert zu werden, ist ein bisschen surreal", erklärte der Gesamtweltcupführende.

An seinem Traum, an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen, hält Riiber aber weiter fest. "Ich hoffe sehr, dass ich keine starken Symptome bekomme, damit ich an den letzten beiden Wettkämpfen teilnehmen kann."

