Aktuell gebe es bei beiden keine so genannten Close Contacts. Das Team D und die Teilmannschaft stehen in ständigem Kontakt zu Frenzel und Weber. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking mit.

Die beiden Nordischen Kombinierer waren am Tag zuvor in China gelandet, insgesamt waren sechs Teammitglieder nach ihrem Flug positiv getestet worden. Die Re-Tests bestätigten Frenzels und Webers Ergebnisse.

Neben Frenzel und Weber war in der Nordischen Kombination auch der norwegische Top-Favorit Jarl Magnus Riiber positiv getestet worden. Das norwegische Team bestätigte hier bereits, dass Riiber aufgrund des positiven Tests den ersten Einzel-Wettkampf von der Normalschanze am Mittwoch verpassen werde.

"Das ist einfach übel", sagte Riiber am Freitag als Reaktion auf die Positivfälle im deutschen Kombinierer-Team: "Es ist einfach übel, dass die Besten mit Corona ausfallen. Das ist eine hoffnungslose Situation."

Wettkampf droht zur Farce zu werden

Der Wettbewerb droht nun zu einer Farce zu werden: Von den besten sieben Athleten des Gesamtweltcups sind nur noch drei übrig. Riiber sagte deshalb am Freitag auch deutlich, dass er dem IOC empfehle, die Wettkämpfe der Nordischen Kombination nach hinten zu verschieben.

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat derweil aktuell nur die Möglichkeit, Team-Olympiasieger Fabian Rießle und Manuel Faißt nach Peking zu holen. Damit würde er auch einen Start der vierköpfigen Staffel absichern, die am 17. Februar auf dem Programm steht. Derzeit stehen nur Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid zur Verfügung.

Sowohl Frenzel als auch Weber galten in Peking als Medaillenkandidaten. Der 33 Jahre alte Frenzel bestreitet seine wohl letzten Winterspiele, als erster Kombinierer der Geschichte hätte er eine vierte Goldmedaille holen können. Der acht Jahre jüngere Weber hatte im November im finnischen Ruka den ersten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert.

Vier Verdachtsfälle im Team D nicht bestätigt

Die vier weiteren Verdachtsfälle aus den Teilmannschaften Skeleton und Eishockey hätten sich laut DOSB nach zwei Re-Tests nicht bestätigt.

Vor Frenzel und Weber war bereits Eiskunstläufer Nolan Seegert positiv getestet worden, er befindet sich in einem Isolationshotel in Peking.

"Die Athleten waren nach dem Verdacht bereits von ihrer Teilmannschaft separiert worden", hieß es in der Mitteilung des DOSB.

(mit SID)

