"Die Werte sind verbessert, aber leider noch nicht in einem Bereich, der den Wettkampf zulassen würde", hatte Teamarzt Stefan Pecher am Samstag gesagt. Körperlich gehe es beiden gut, mental sei die Situation aber "immer schwieriger", so Pecher.

Ein Hoffnungsschimmer ist die Staffel am Donnerstag, der letzte Wettbewerb der Kombinierer in China. "Wir sind weiter guter Hoffnung, Eric Frenzel und Terence Weber natürlich auch, dass sie noch teilnehmen können. Ob sie dann aus sportmedizinischer Sicht auch fähig sind, am Wettkampf teilzunehmen, müsste ich erst entscheiden, wenn sie aus der Quarantäne entlassen sind", sagte Pecher.

Sowohl Frenzel als auch Weber waren direkt nach der Ankunft in Peking in Quarantäne geschickt worden. "Von meiner Frau ist enorm viel Last abgefallen, als wir uns verabschiedet haben und sie wusste, dass die letzten beiden Tests negativ waren. Und dann kommt man hier an und bekommt die Nachricht, dass man positiv ist. Ich dachte, das ist ein schlechter Film", sagte Frenzel der ARD. Der dreimalige Olympiasieger hatte aus Angst vor einer Infektion sogar seine Kinder aus der Schule und dem Kindergarten genommen.

Bundestrainer Hermann Weinbuch stehen derzeit nur Normalschanzen-Olympiasieger Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid zu Verfügung, zudem ist Manuel Faißt als Ersatzmann angereist. Um für den Fall eines weiteren Ausfalls die Staffel am Donnerstag abzusichern, gibt es derzeit auch Überlegungen, Team-Olympiasieger Fabian Rießle nach China nachreisen zu lassen.

Sowohl Frenzel als auch Weber benötigen zwei negative Tests mit einem Abstand von 24 Stunden oder drei Tage in Folge, an denen der CT-Wert über dem Grenzwert von 35 liegt.

