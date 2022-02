Auch der große Star der Szene fehlt. Norwegens Superstar Jarl-Magnus Riiber fällt ebenfalls aufgrund einer Coronainfektion aus.

Stärkste internationale Konkurrenz für die deutschen Hoffnungsträger dürften der Norweger Jörgen Graabak, Johannes Lamparter aus Österreich und der Finne Ilka Herola sein.

Hier gibt es den Wettbewerb im Liveticker:

Springen - Zwischenstand im Ziel

1. Ryota Yamamoto (JPN) 133 Punkte

2. Lukas Greiderer (AUT) 123,4 Punkte

3. Julian Schmid (GER) 123,1 Punkte

09:54 Uhr - Lamparter schließt Springen ab

Johannes Lamparter setzt den Schlusspunkt des Springens. Der Führende des Gesamtweltcups reiht sich mit 100 Metern hinter Schmid und Rydzek auf Rang 5 ein. Er wird mit einem Rückstand von 1:04 Minuten in die Loipe starten.

09:52 Uhr - Geiger weit zurück

Für Vinzenz Geiger reicht es indes nur zu 98 Metern und einem Rückstand von 1:26 Minuten auf den Führenden Yamamoto. Rang 10 für den Deutschen.

09:50 Uhr - Schmid verdrängt Rydzek

Auch der nächste Deutsche durchbricht die 100 Meter. Julian Schmid verdrängt Rydzek und steht vorzeitig auf dem dritten Rang. Darüber hinaus hat Schmid ein Guthaben von drei Sekunden auf seinen Teamkollegen.

09:45 - Japaner mit Schanzenrekord

Ryota Yamamoto pulverisiert nicht nur die bisherige Bestweite, sondern direkt auch den Schanzenrekord - 108 Meter! Natürlich setzt er sich dadurch deutlich an die Spitze.

09:43 Uhr - Rydzek eröffnet für deutsches Trio

Mit einem Lächeln begibt sich Johannes Rydzek auf die Schanze. Mit starken 104 Metern fliegt er auf den zweiten Rang und macht damit einen wichtigen Schritt Richtung Medaille!

09:39 Uhr - Greiderer springt über sich hinaus

Klasse Sprung von Greiderer! Der Österreicher egalisiert die Weite von Yochi Sora, übernimmt aber dank besserer Wertungen die Führung. Jetzt starten die Besten der Welt!

09:36 Uhr - Watabe unzufrieden

Nach seinem 100 Meter-Sprung in der Probe hat sich Yoshito Watabe wohl mehr erhofft. Der 30-Jährige reiht sich mit 97,5 Metern auf Rang 3 ein. Was ist für ihn in der Loipe drin?

09:34 Uhr - Sora mit Ausrufezeichen

Und da fallen die 100 Meter! Yachi Sora setzt zu einem Fabelsprung an und sichert sich mit bärenstarken 103,5 Metern die momentane Führung.

09:32 - Top-Leute kommen noch

26 Springer haben mittlerweile ihren Weg nach unten gefunden, Baud führt zurzeit vor Buzzi und Pazout. Die Spitze wird mit den kommenden Athleten mit Sicherheit noch gehörig durcheinander gewirbelt. Tomas Portyk zeigt dies in Ansätzen. Mit einer Weite von 97 Metern zaubert er seinen Namen auf den zweiten Rang auf der Anzeigetafel.

09:28 Uhr - Ein guter Sprung reicht nicht

Nachdem sich sein Start wegen ungünstiger Bedingungen verzögert hat, liefert Raffaele Buzzi einen ansehnlichen Sprung ab. Doch mit 93 Metern verfehlt er die zu schlagende Distanz deutlich. Dennoch reicht es für den zwischenzeitlichen zweiten Rang.

09:23 Uhr - Wann fällt die Marke?

Matteo Baud tastet sich weiter an die 100 Meter ran. Für den Franzosen reicht es bei guten Windverhältnissen zu 97,5 Metern. Wie bereits erwähnt, sorgte Graabak im Probedurchgang mit 104 Metern deutlich mehr. Der Norweger startet mit Nummer 44.

09:20 Uhr - Tschechische Doppelführung

Lukas Danek schließt zu seinem Teamkollegen auf und liegt trotz einer Bestweite von 97 Metern hinter Pazout. Doch die tschechische Freude währt nicht lange - Jared Shumate quetscht sich zwischen die beiden.

09:16 Uhr - Top 3 wird aufgemischt

Mittlerweile steigert sich das Niveau bei den Sprüngen. Ondrej Pazout setzt mit 96 Metern eine neue Bestweite und übernimmt daraufhin auch die Folge. Mit Gael Blondeau platzierte sich indes ein Franzose auf dem dritten Rang.

09:13 Uhr - Starker Aufwind

Aufgrund des zurzeit einsetzenden starken Aufwindes kassierte Dmytro Mazurchuk einige Abzüge. Dennoch platziert er sich auf dem zwischenzeitlichen dritten Rang!

09:10 Uhr - Zhao hält Chinas Flagge hoch

Jiawen Zhao ist der einzige Chinese im Starterfeld. Für den Lokalmatador reicht es jedoch nur zu einer Weite von 81 Metern - drittletzter Platz für ihn.

09:06 Uhr - Bortolas behauptet sich

Mit einer Weite von 93,5 Metern steht der Italiener immer noch an der Spitze. Es folgen Stephen Schumann und Andrzej Szczechowicz. Zur Info: Im Probedurchgang erreichte der norwegische Mitfavorit Joergen Graabak die beste Weite mit 104 Metern! Es ist also noch Luft nach oben.

09:01 Uhr - Mastiev eröffnet das Springen

Samir Mastiev nimmt sich der Sache als erster von 46 Athleten an. Doch der Russe wird sofort vom nachfolgenden Iacopo Bortolas übertrumpft.

Der erste Deutsche - Johannes Rydzek - folgt mit Startnummer 38.

INFO - Zahlreiche Medaillen-Anwärter

"Von den besten Sieben fehlen vier, das ist natürlich schon schade", unterstrich Bundestrainer Hermann Weinbuch die knifflige Situation vor dem Springen. Corona hat ordentlich um sich geschlagen und zahlreiche Favoriten außer Gefecht gesetzt. Neben Eric Frenzel fehlt auch der dreifache Gesamtweltcupsieger Jarl Magnus Riiber.

"Letztendlich wirst du Olympiasieger und dann fragt keiner mehr nach, ob der eine oder andere gefehlt hat", stellte Weinbuch klar.

INFO - Nur drei deutsche Athleten sind dabei

Terence Weber durfte wenige Stunden vor dem Wettkampf noch auf eine Teilnahme hoffen. Gereicht hat es für den sich zuletzt in Isolation befindenden Deutschen jedoch nicht. Daher nimmt am Mittwoch nur das deutsche Trio um Johannes Rydzek, Julian Schmid und Vinzenz Geiger die olympischen Ehren in Angriff.

INFO - Titelverteidiger Frenzel nicht dabei

Zweimal in Folge konnte Eric Frenzel olympisches Gold für sich beanspruchen. Heute fehlt der 33-Jährige jedoch im Starterfeld und muss seinen Teamkollegen aus dem Quarantäne-Hotel die Daumen drücken. "Bei Eric Frenzel haben sich die Werte deutlich verbessert. Der CT-Wert ist nach oben gegangen, sodass wir hoffen, dass wir Eric nächste Woche an den Start bringen können", erklärte Teamarzt Stefan Pecher zuletzt.

Für die Großschanze und den Teamwettkampf in der kommenden Woche sollen die Chancen der deutschen Gold-Hoffnung jedoch besser stehen.

Herzlich wilkommen

Herzlich willkommen zum Liveticker zur Entscheidung auf der Normalschanze in der Nordischen Kombination. Um 9:00 Uhr geht es live. Eurosport ist bei Eurosport 1 und Joyn PLUS+ live dabei.

