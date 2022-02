Eric Frenzel hockte nach seinem bösen Zusammenbruch noch immer völlig entkräftet beim Teamarzt, als seine drei Teamkollegen mit verhaltener Freude und in großer Sorge auf das Podest stiegen.

"Jetzt geht es mir wieder ganz gut, auf der Strecke ist es mir sehr schlecht ergangen. So ein Rennen hatte ich schon lange nicht mehr", sagte Frenzel, dessen Platz auf dem Podium zunächst leer geblieben war. Erst als er aus dem Trio wieder ein Quartett machte und seinen Mitstreitern in die Arme fiel, durften sich Vinzenz Geiger und Co. über das Happy End freuen.

Frenzel fehlt: DSV-Staffel nur zu dritt bei Flower Ceremony

Nur drei Tage nach der Entlassung aus der Quarantäne hatte Frenzel den Start mit der Staffel gewagt, auch weil die Ärzte grünes Licht gegeben hatten. Auf der Strecke waren dem 33-Jährigen die Strapazen aber anzusehen, Frenzel verlor viel Zeit auf den späteren Sieger Norwegen sowie Japan und Österreich. "Die anderen wollten meine Situation natürlich nutzen. Glücklicherweise hatte ich so ein gutes Team an meiner Seite", sagte Frenzel.

Furiose Aufholjagd

Jenes Team, das waren Julian Schmid, Manuel Faißt und am Ende vor allem Geiger. Der Oberstdorfer setzte wie bei seinem Olympiasieg von der Normalschanze zu einer furiosen Aufholjagd an, gewann den Zielsprint um Silber gegen Japan und feierte mit der deutschen Fahne in der Hand - zunächst allerdings noch ohne Frenzel.

Frenzel bei Staffelsilber völlig verausgabt - dramatische Szenen im Zielraum

"Der Eric hat sich völlig verausgabt. Das mit Corona wird sein Übriges dazu beigetragen haben", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch, der nach dem Rennen erklärte, dass die zehnten Olympischen Spiele seiner Karriere auch die letzten waren. Ein Fehler sei die Aufstellung des Routiniers aber nicht gewesen. Das sah auch Frenzel so. "Alle Checks vorher waren gut", betonte der Sachse.

Und so war am Ende eben auch alles gut. "Ich habe alles gegeben, alles rausgeholt. Deswegen haben wir die Silbermedaille verdient gewonnen", sagte Frenzel.

Unwiderstehlich: Geiger rettet Staffel-Silber nach Frenzel-Einbruch

"Saugeiles Rennen!" Geiger spurtet unwiderstehlich zu Team-Silber

