Nordische Kombination

Jarl-Magnus Riiber gewinnt Kombination in Otepää mit Siegen in der Loipe und von der Schanze

Seriensieger Jarl-Magnus Riiber aus Norwegen ist auch beim Weltcup der Nordischen Kombinierer nicht zu bezwingen. Der Wettkampf wurde im Massenstart ausgetragen mit dem Skilanglauf zuerst, dadie Windverhältnisse am Vormittag keinen Wettbewerb an der Schanze zuließen. Am Nachmittag funktionierte es besser. Hier gibt es den Sprung des Gesamtweltcupführenden im Video.

00:00:55, vor 21 Minuten