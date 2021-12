Nordische Kombination

Nordische Kombination - Weltcup in Otepää: Riiber siegt vor Rießle und Schmid, Geiger zu Fall gebracht

Jarl-Magnus Riiber gewinnt den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Otepää. Fabian Rießle und Julian Schmid belegen die Plätze zwei und drei. Pech hatte Vinzenz Geiger, der in guter Position liegend in der letzten Kurve unverschuldet zu Sturz kam. Auch der Österreicher Martin Fritz war betroffen. Hier gibt es die Schlussphase im Video.

00:01:19, vor 3 Stunden