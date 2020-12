Geiger, der mit 15 Sekunden Rückstand auf den führenden Riiber in den 10-km-Langlauf gegangen war, lief taktisch sehr klug. Seiner Attacke am letzten Anstieg konnte nur noch Riiber folgen, wie am Vortag war der Allgäuer aber im Finish der Stärkere.

Riiber hatte die ersten beiden Saisonrennen gewonnen, ehe er im dritten in Kuusamo im Springen disqualifiziert wurde. Geiger ist damit der einzige Kombinierer, der den ebenfalls 23 Jahre alten Riiber in dieser Saison in der Loipe bezwungen hat. Im Vorjahr gewann der Norweger 14 von 17 Rennen, verlor zweimal gegen den einzigen deutschen Saisonsieger Geiger - auch damals schon in Ramsau.