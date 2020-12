Nachdem Vinzenz Geiger die Durststrecke der deutschen Kombinierer nach quälend langen 343 Tagen beendet hatte, ernannte der Oberstdorfer das kleine Wintersportörtchen Ramsau am Dachstein zu seinem zweiten Wohnzimmer. "Ramsau liegt mir einfach", sagte der Team-Olympiasieger, der kurz zuvor im Zielsprint selbst einen Überathleten wie den Norweger Jarl Magnus Riiber nach allen Regeln der Kunst zerlegt hatte: "Schon die letzten Jahre lief es hier immer gut - aber heute war es perfekt."

Binnen drei Wochen hatte Geiger im Vorjahr in Ramsau und in Val di Fiemme gewonnen. Es waren die einzigen deutschen Siege im Winter 2019/20 und die letzten Erfolge der nicht mehr vom Erfolg verwöhnten DSV-Kombinierer bis zum Samstag. "Da habe ich jetzt meinen besten Sprung abgeliefert, und im Laufen lief es auch super", sagte Geiger, der zu Saisonbeginn schwer in Fahrt gekommen war.