Riiber war im Springen der mit Abstand Beste und rettete seinen Vorsprung im 10-km-Langlauf problemlos ins Ziel. Am Ende stand der bereits 30. Weltcup-Sieg des 23-Jährigen.

Geiger bleibt mit Rang drei damit bester deutscher Athlet des Winters und überhaupt der einzige Kombinierer, der Riiber in dieser Saison geschlagen hat: Kurz vor Weihnachten hatte Geiger zweimal in Ramsau gewonnen.

19/12/2020 AM 14:22

"Ich bin richtig gerne hier in Val di Fiemme, hier habe ich schon viele Erfolge gefeiert", sagte Geiger, der 2019 und 2020 am Trampolino dal Ben sogar jeweils einmal gewonnen hatte: "Der Supersprung ist mir dieses Mal noch nicht rausgerutscht, aber ich kann zufrieden sein, ein dritter Platz zum Start ins Wochenende ist genial." Am Samstag (ab 10.00 Uhr live auf Eurosport 2) steht noch der Teamsprint auf dem Programm.