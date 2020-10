Mit dem langfristigen Ausbau der Zusammenarbeit setzen die Kooperationspartner ein starkes Signal zur Intensivierung der Berichterstattung über das Team Deutschland und geben den Partnern und Förderern der olympischen Bewegung in diesen besonderen Zeiten Sicherheit und Stabilität für die Planbarkeit ihrer Markenkommunikation.

Das Ziel der Medienpartnerschaft ist es, nicht nur während der Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr, der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 sowie der Sommerausgabe in Paris 2024 die Berichterstattung und Faszination über das Team Deutschland zu intensivieren, sondern jeweils auch die Aktivierung auf dem Weg dorthin zu gestalten. Gleichzeitig wird es darum gehen, in diesem Zusammenhang für und mit den Partnern von Team Deutschland neue Formen der Einbindungsmöglichkeiten zu entwickeln, die individuell und bedarfsgerecht auf die Marken zugeschnitten sind.

Bereits im Vorfeld sowie während der Olympischen Winterspiele in PyeongChang 2018 haben DOSB, DSM und Discovery in Zusammenarbeit auf den linearen und digitalen Plattformen von Discovery und Eurosport neue Storytelling-Formate rund um Team Deutschland geschaffen und maßgeschneiderte Content-Lösungen und -Integrationen für die Partner kreiert. Diese Ansätze sollen sowohl inhaltlich ausgebaut als auch in Bezug auf die Kreation ganzer Kommunikationsstrecken erweitert werden.

Claudia Wagner, Geschäftsführerin der Deutschen Sport Marketing: "Wir freuen uns sehr, die 2018 begonnene, spannende Reise mit Discovery Deutschland fortzusetzen. Gerade in diesen Zeiten braucht es die richtigen Plattformen und Multiplikatoren für eine intelligente, moderne Markenkommunikation. Bereits zu PyeongChang haben wir gezeigt, was gemeinsam mit Blick auf Content-Generierung und -Vernetzung, individueller Gestaltung von Storytelling-Ansätzen und nicht zuletzt was im Bereich der Steigerung von Visibilität für Team Deutschland und seine Wirtschaftspartner möglich ist. Den eingeschlagenen Weg möchten wir weiter ausbauen und damit den Partnern von Team Deutschland zukünftig noch mehr Möglichkeiten bieten, diese Bühnen zu bespielen."

Werner Starz, Director Product Development bei Discovery: "Es ist für uns sehr wichtig den Blick nach vorne zu richten und wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft rund um das Team Deutschland bis Paris 2024 ausbauen können. Damit unterstreichen wir als 'Home of the Olympics' zum einen unser langfristiges Commitment zum olympischen Sport in Deutschland und bieten zugleich den Partnern des Team Deutschland über eine lange Periode Sicherheit und Planbarkeit, um Markenkommunikationsaktivitäten mit uns erfolgreich und individuell zu gestalten und umzusetzen."

"Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind olympische Werte wichtiger denn je und insbesondere Olympische Spiele haben die Kraft und die Möglichkeit, die Menschen zu berühren, zu inspirieren und zu vereinen. In Tokio erwarten uns im kommenden Jahr nicht nur besondere Spiele, sondern mit Peking 2022 und Paris 2024 folgen direkt die nächsten Olympiahöhepunkte. Wir wollen hautnah am Team Deutschland sein und diese besonderen Momente und Erlebnisse der deutschen Athletinnen und Athleten für Fans und Partner auf einzigartige Art und Weise erlebbar machen, mit emotionalen Storytelling und dank Einsatz modernster Technologie", so WernerStarz weiter.

