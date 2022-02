Nicht einmal sechs Monate ist es her, dass im Olympiastadion von Tokio zum Abschluss der Sommerspiele das olympische Feuer erlosch, da wird es heute schon wieder entzündet: Um 13:00 Uhr beginnt im Olympiastadion von Peking die Eröffnungsfeier der 24. Olympischen Winterspiele.

Dabei werden 91 Nationen sowie die "Olympischen Athleten aus Russland" beim Einmarsch der Nationen ins "Vogelnest"-Stadion von Peking einlaufen.

Ad

Wie bei den Sommerspielen in Japan werden die Fahnen der teilnehmenden Nationen erneut von einer Athletin und einem Athleten ins Stadion getragen. In der deutschen Mannschaft wird diese Ehre Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die in Peking zum neunten Mal an Olympischen Winterspielen teilnimmt, und Bobpilot Francesco Friedrich, Doppel-Olympiasieger von 2018, zuteil.

Olympia - Skispringen "Fuchst mich unglaublich": Geiger schwächelt erneut im Training VOR 2 STUNDEN

Eurosport berichtet von der Eröffnungsfeier ausführlich hier im Liveticker.

10:40 Uhr - Eröffnungsfeier live bei Eurosport 1 und auf Joyn

live bei Eurosport sehen. Wir übertragen die komplette Zeremonie ab 13 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Ihr könnt die Eröffnungsfeier nicht nur hier im Liveticker verfolgen, sondern natürlich auchsehen. Wir übertragen die komplette Zeremonieund bei Eurosport auf Joyn

10:30 Uhr - Herzlich willkommen

Nǐ hǎo aus Peking zum Liveticker von der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022. Um 13:00 Uhr beginnt im Nationalstadion von Peking die große Eröffnungsshow, die mit der feierlichen Entzündung des olympischen Feuers enden wird. Sebastian Würz tickert für euch die Zeremonie live. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Dämpfer für DSV-Adler: Geiger enttäuscht im Training - Stoch stark

Olympia-Eröffnungsfeiern: Pannen und nackte Haut

Olympia - Ski Alpin Olympia-Abfahrt als Windlotterie: "Dann nützt die beste Fahrt nix..." VOR 4 STUNDEN