Mori erklärte am Donnerstag bei einem Treffen mit Vertretern des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in der Ausrichterstadt, dass die Olympischen Spiele in Tokio wie geplant stattfinden werden.

Das Coronavirus, das bisher über 1300 Todesopfer forderte, hat in den vergangenen Wochen zu zahlreichen Absagen oder Verschiebungen von Wettkämpfen geführt. Erst am Mittwoch wurde das für April vorgesehene Formel-1-Rennen in China auf unbestimmte Zeit verschoben.

(SID)