Zuvor hatte der australische Basketball-Nationalspieler Andrew Bogut Zweifel an der Standfestigkeit geäußert und schrieb bei "Twitter":

" Tolle Sache. Zumindest bis die Sportler mit ihren Wettkämpfen durch sind und ihnen im Athletendorf Tausende Kondome ausgehändigt werden. "

In Tokio werden den Athleten 18.000 Betten zur Verfügung stehen.

Über hunderttausend Kondome werden an die Athleten verteilt

Die Betten sollen 200 kg aushalten, das haben ausgiebige Tests mit Gewichtsbelastung ergeben - und das ist auch nötig. Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang wurden 110.000 Kondome an die Athleten verteilt, 2012 in London waren es 150.000, 2016 in Rio sogar 450.000 - nicht weniger als 42 pro Sportler.

Die Organisatoren in Japan haben noch keine Zahl bekannt gegeben, wollen sich aber an London orientieren.

