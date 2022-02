"Ich liebe Cortina", sagte Shiffrin bei "Olympics.com", "ich liebe den Wettkampf dort."

Bei der alpinen Ski-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo sammelte die 26-Jährige vier Medaillen ein und wurde so zum erfolgreichsten US-Ski-Star bei Weltmeisterschaften.

Lindsey Vonn gewann achtmal Edelmetall, bei den Herren holte Ted Ligety fünf Medaillen.

"Es ist schwierig zu sagen, was in vier Jahren sein wird. Aber ich setze mir das Ziel dabei zu sein und in guter Form anzureisen", so Shiffrin.

Als Doppel-Olympiasiegerin und mit 73 Weltcup-Siegen im Gepäck galt Shiffrin in Peking als heiße Medaillenanwärterin, fiel aber in drei von fünf Einzelrennen aus, wurde 18. in der Abfahrt, Neunte im Super-G und erreichte im Team-Wettbewerb mit den USA Rang vier.

