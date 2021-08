"In den vergangenen zwölf Tagen haben Zakia und Houssain immer wieder ihren absoluten Wunsch geäußert, zu kommen und an den Paralympics teilzunehmen", sagte IPC-Chef Andrew Parsons.

Die Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban und die verheerende Lage in ihrer Heimat schienen zunächst die Pläne der beiden zerstört zu haben. Die beiden waren am vergangenen Wochenende aus Afghanistan evakuiert worden und hatten sich zunächst in Frankreich aufgehalten.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier der Paralympics war die afghanische Flagge als Zeichen der Solidarität von einem Volunteer ins Olympiastadion getragen worden.

(SID)

