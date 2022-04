Vader hat bei dem Sturz über eine Leitplanke, der sich fernab aller TV-Kameras ereignete, laut "ad.nl" schwere innere Verletzungen zugezogen.

Im Fernsehbild war von der dem Peloton nachfolgenden Motorradkamera nur noch Vaders an der Leitplanke liegengebliebenes Rad zu sehen.

Ad

Der Mountainbike-Spezialist soll neben inneren Verletzungen Wirbelbrüche, ein gebrochenes Schlüsselbein und ein gebrochenes Schulterblatt erlitten haben. Er wurde offenbar nach der Not-OP in ein künstliches Koma versetzt.

Circuit de la Sarthe Drama auf der Schlussetappe: Kooij profitiert von Pedersen-Sturz VOR 3 STUNDEN

Seine Eltern haben sich auf den Weg nach Spanien gemacht, um ihrem Sohn beizustehen, schreibt die Webseite.

Milan Vader: Team Jumbo-Visma gibt leichte Entwarnung

Erst am späten Freitagabend gab sein Team Jumbo-Visma leichte Entwarnung. Sein Zustand sei stabil, ein Update werde am Samstag veröffentlicht, hieß es in einem um 23:05 Uhr getweeteten kurzen Statement.

Vader werde im Universitätskrankenhaus von Bilbao "medizinisch sehr gut versorgt", schrieb das Team.

Der Niederländer war 2021 von KMC Orbea zu Jumbo-Visma gewechselt. Vergangenes Jahr hatte er in Tokio bei den Olympischen Sommerspielen im Mountainbike Platz zehn erreicht.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Roglic schwächelt und verliert Gelb - Rodríguez gewinnt Härtetest

Radsport Entlassung wegen Corona-Regeln: Osorio klagt gegen Vertragsauflösung VOR 8 STUNDEN