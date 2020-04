Gegenüber der dänischen Webseite "feltet.dk" erklärte Bjarne Jensen: "Wir dachten bis zwei Wochen vor unserer Pressekonferenz im Februar, dass wir eine Kooperation mit Bahrain und ein WorldTour-Team vorstellen würden, aber letztendlich haben sie sich davon zurückgezogen. Vincenzo Nibali und seine Entourage wollten Riis nicht dabei haben, weil sie Angst hatten, Einfluss zu verlieren."

Nibali hatte von Beginn an mit Prinz Nasser an dessen Traum vom Profi-Radteam gearbeitet und war für des Prinzen Pläne daher von besonderer Bedeutung. Der Sizilianer gab in den ersten drei Jahren des Teambestehens von 2017 bis 2019 als Sieger aller drei Grand Tours den Kopf des Teams, verabschiedete sich nun aber zur Saison 2020 zu Trek - Segafredo.

Riis war bei einem dänischen Rennstall aktiv

Nachdem die Kooperation mit dem Bahrain-Team scheiterte, kümmerten sich Bjarne Riis und sein Partner Lars Seier um die dänischen Virtu-Rennställe für Frauen und Männer, die von Jensen mitbegründet wurden. Erst Anfang 2020 kehrte Riis nun mit NTT als Manager in die WorldTour zurück. Am 31. März 2020 mussten er und sein Partner Lars Seier verkünden, dass Virtu Cycling aufgelöst werde.

Das könnte Dich auch interessieren: Politt hofft auf Tour-Austragung: "Es wäre sehr, sehr wichtig"