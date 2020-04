Eine offizielle Absage oder Verschiebung der Tour de France durch den Veranstalter gibt es bislang nicht. Ursprünglich sollte die bekannteste Rad-Rundfahrt vom 27. Juni bis 19. Juli 2020 stattfinden.

In dem Brief der französischen "Amaury Group", der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, heißt es: "Die globale Krise, in die wir alle verwickelt sind, zwingt uns, geduldig zu sein, bis eine offizielle Entscheidung des Tour-Organisators vorliegt.

" Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Fokus der Organisatoren auf eine Verschiebung in den späten Sommer statt auf einer Absage liegt. "

Die Organisatoren der Tour de France gehören zur "Amaury Group". Eine offizielle Stellungnahme gibt es bislang nicht. Der Radsport-Weltverband soll die Idee einer "Geister-Tour" ohne Zuschauer verworfen haben.

Degenkolb hält "Geister-Tour" für möglich

Der deutsche Radprofi John Degenkolb hingegen hält diese Option für realistisch: "Auch wenn die Fans an der Strecke natürlich das Salz in der Suppe sind – wenn es die Situation nicht anders zulässt, ist das eine realistische Option. Bei Paris-Nizza hat man zum Teil schon gesehen, wie das funktionieren kann", sagte Degenkolb in einem Interview mit "t-online.de".

Die Rundfahrt Paris-Nizza fand noch bis zum 14. März statt, allerdings fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Zuschauer waren auf der Strecke verteilt, aber kaum an Start und Ziel vorhanden. Maximilian Schachmann hatte die gekürzte Tour gewonnen.

