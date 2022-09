Das Podium komplettierte mit der Tour-Zweiten Demi Vollering (SD Worx / +2:11) eine weitere Niederländerin.

Die Deutsche Meisterin Liane Lippert (DSM / 2:34) beendete die in diesem Jahr auf fünf Tage erweitere Spanien-Rundfahrt auf dem vierten Platz, die Schweizerin Elise Chabbey (Canyon//SRAM / +3:35) wurde Neunte.

Elisa Balsamo (Trek – Segafredo) gewann zum Abschluss in Madrid die 5. Etappe und hat damit in der spanischen Hauptstadt ihren Erfolg von 2020 wiederholt. Die Weltmeisterin aus Italien verwies auf dem Rundkurs in Madrid über 95,7 Kilometer im Sprint leicht und locker die Belgierin Lotte Kopecky (SD Worx) und ihre Landsfrau Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) auf die Plätze und feierte ihren neunten Sieg in dieser Saison.

Die Italienerin Silvia Persico (Valcar – Travel & Service) gewann eine Etappe und die Punktewertung, Balsamos niederländische Teamkollegin Lucinda Brand wurde als Bergkönigin ausgezeichnet. SD Worx sicherte sich die Teamwertung.

