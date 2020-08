Radprofi Lennard Kämna hat sein erster Sieg beim Critérium du Dauphiné viel bedeutet. "Ich war schon sehr, sehr glücklich und sehr stolz, dass ich das geschafft habe", sagte der 23-jährige Helfer von Emanuel Buchmann dem "Münchner Merkur". Zugleich sei er aber auch traurig über die anderen Ereignisse am Samstag, "vor allem die Stürze meiner Teamkollegen Emanuel Buchmann und Gregor Mühlberger."

Lennard Kämna weiter: "Insofern war es eine bittersüße Erfahrung."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Lombardei-Rundfahrt Nach Sturz von der Brücke: Gute Prognose bei Evenepoel VOR 14 STUNDEN

Dies habe ihn zunächst runtergezogen. Und es habe einige Kilometer gedauert, "bis ich das abgeschüttelt habe. Aber irgendwann blendet man das wieder aus und fährt voll sein Rennen", sagte Lennard Kämna: "Auf den letzten zwei, drei Kilometern war ich ganz auf den Sieg fokussiert. Ich war dann aber auch glücklich, dass ich Emu (Buchmann, d. Red.) am Abend noch gesehen habe und feststellen konnte, dass es ihm halbwegs gut geht."

Kämna kritisiert Dauphiné-Veranstalter ASO

Es werde in letzter Zeit zu wenig Rücksicht auf die Fahrer genommen, sagte Kämna. "Und unsere Fahrervereinigung CPA ist da auch nicht gerade eine Riesenerfolgsgeschichte. Immerhin wurde erreicht, dass wir die ersten zehn, 15 Kilometer der Schlussetappe der Dauphiné neutralisiert fahren konnten. Aber hätte es am Tag zuvor nicht die vielen Stürze gegeben, hätten wir gleich zum Start voll bergab fahren müssen. Dabei ist das auf dieser Strecke mordsgefährlich."

Play Icon WATCH Kämna nach Dauphiné-Coup: "Wäre fast vom Rad gekippt" 00:03:04

Der deutschen Tour-Hoffnung Buchmann droht nach seinem Sturz bei der Dauphiné, bei dem er sich starke Prellungen im Rücken- und Gesäßbereich zuzog, nun kurz vor der Großen Schleife eine längere Trainingspause. Kämna hofft dennoch auf einen Tour-Start Buchmanns und will ihm zur Seite stehen. "Ich möchte Emu so gut wie möglich helfen. Wenn er in Form ist, hat er die super Chance, aufs Podium zu fahren. Und das ist die Sache, der ich mich zu hundert Prozent verschreiben werde", betonte Kämna.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Lazarett statt Formaufbau: Große Sorgen um Tour-Stars

(SID)

Play Icon WATCH "Er ist gelandet": Hier fährt Kämna zu seinem ersten Profisieg 00:02:52

Radsport Bora-Teammanager Denk kritisiert Weltverband: "UCI wälzt zu viel auf Veranstalter ab" VOR EINEM TAG