Primoz Roglic hat bei der ersten Bergankunft des Critérium du Dauphiné triumphiert. Der 30-Jährige vom Team Jumbo-Visma setzte sich auf der zweiten Etappe nach 135 Kilometern von Vienne nach Col de Porte vor Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) und Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) durch. Mit dem Erfolg übernahm Roglic gleichzeitig das Gelbe Trikot des Gesamtführenden von Teamkollege Wout van Aert.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hat bei der ersten Bergankunft der Ehrenkategorie nach der Corona-Pause einmal mehr seine aktuelle Vormachtstellung unter Beweis gestellt. Der Slowenische Meister gewann die 2. Etappe des Critérium du Dauphiné am Ende des 16,6 Kilometer langen Schlussanstiegs hinauf zum Col de Porte in der Chartreuse mit einem explosiven Antritt etwa 600 Meter vor dem Ziel souverän vor dem Franzosen Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) und dem Ravensburger Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe).

Dauphiné: Bernal isoliert - Roglic sucht die Entscheidung

Damit übernahm Roglic auch die Gesamtführung der fünftägigen Rundfahrt durch die französischen Berge, die als wichtigstes Vorbereitungsrennen für die Tour de France gilt. Dort führt er nun mit zwölf Sekunden Vorsprung auf Pinot und 14 Sekunden vor Buchmann sowie 16 vor Egan Bernal (Ineos). Der Kolumbianer war mit vier Sekunden Vorsprung in die Etappe gestartet, wurde am Col de Porte aber nur Tageszehnter und verlor zehn Sekunden auf Roglic sowie zwei auf Pinot und Buchmann - plus Bonifikationen.

Im Schlussanstieg hatte zunächst Ineos dem Rennen seinen Stempel aufgedrückt und das Feld mit hohem Tempo bergan geführt - Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski und Pavel Sivakov machten in dieser Reihenfolge das Tempo. Chris Froome und Geraint Thomas fuhren lange mit, ließen sich dann aber zurückfallen. Doch nachdem Buchmann 2,4 Kilometer vor dem Ziel den ersten Angriff eines Mitfavoriten lancierte, war Bernal plötzlich isoliert. Trotzdem ritt auch er 800 Meter später noch einen Angriff, doch beide wurden von Roglic's letztem Helfer Sepp Kuss (Jumbo-Visma) wieder gestellt, bevor dann Roglic 600 Meter vor Schluss die Entscheidung suchte und fand.

