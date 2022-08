Auf den Plätzen drei und vier folgten mit deutlichen Abständen der Belgier Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) und der Däne Magnus Cort (EF Education – EasyPost), Fünfter wurde Jasper Stuyven (Trek – Segafredo), der dritte Belgier unter den besten Fünf des Tages.

Der 20-jährige Kooij, der zuletzt auf der 1. Etappe der Polen-Rundfahrt seinen ersten Sieg in einem WorldTour-Rennen gefeiert hatte, zog auf den letzten Metern noch knapp an Philipsen vorbei. Der Belgier hatte den Sprint mit dem Jumbo-Profi an seinem Hinterrad etwas zu früh begonnen.Tour- und Giro-Sieger Egan Bernal (Ineos Grenadiers) kam in seinem ersten Rennen nach siebenmonatiger Verletzungspause erreichte 2:06 Minuten nach dem Etappensieg auf Rang 104 das Ziel.

Vor dem morgigen Zeitfahren, das über zwölf flache Kilometer rund um Assens führt, liegt Kooij im Gesamtklassement jeweils vier Sekunden vor Philipsen und dem Dänen Sebastian Nielsen (Restaurant Suri - Carl Ras), der als Ausreißer unterwegs sechs Bonussekunden einfuhr.

(Radsport-News)

