Die Bahnrad-WM live im TV und im Livestream

Vom 26. Februar bis 1. März wird im Velodrom in Berlin die Bahnrad-Weltmeisterschaft ausgetragen. 20 Entscheidungen stehen auf dem Programm. Neben den Medaillen geht es für die Sportler auch um die Teilnahme bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, denn die WM bildet den Abschluss der Qualifikationsperiode. Größte deutsche Medaillenhoffnungen sind die Sprinterinnen um Lea Sophie Friedrich sowie die Titelverteidiger Roger Kluge und Theo Reinhardt im Madison.

Zeitplan der Entscheidungen

Mittwoch, 26. Februar, ab 18:00 Uhr: Teamsprint Frauen, Teamsprint Männer, Scratch Frauen

Teamsprint Frauen, Teamsprint Männer, Scratch Frauen Donnerstag, 27. Februar, ab 18:30 Uhr: Teamverfolgung Frauen, Teamverfolgung Männer, Scratch Männer, Keirin Männer

Teamverfolgung Frauen, Teamverfolgung Männer, Scratch Männer, Keirin Männer Freitag, 28. Februar, ab 18:30 Uhr: Omnium Frauen, 1000 Meter Zeitfahren Männer, Einerverfolgung Männer, Sprint Frauen, Punktefahren Männer

Omnium Frauen, 1000 Meter Zeitfahren Männer, Einerverfolgung Männer, Sprint Frauen, Punktefahren Männer Samstag, 29. Februar, ab 16:30 Uhr: Omnium Männer, 500 Meter Zeitfahren Frauen, Einerverfolgung Frauen, Madison Männer

Omnium Männer, 500 Meter Zeitfahren Frauen, Einerverfolgung Frauen, Madison Männer Sonntag, 1. März, ab 14:00 Uhr: Punktefahren Frauen, Sprint Männer, Keirin Frauen, Madison Männer

Die Bahnrad-WM live im TV

Eurosport überträgt alle Entscheidungen von Mittwoch, 26. Februar, bis Samstag, 29. Februar, live im TV bei Eurosport 2.

Video - Bergankunft am Mont Faron: Die Zusammenfassung der Schlussetappe 04:11

Die Bahnrad-WM im Livestream

Im Eurosport Player könnt ihr alle Entscheidungen der Weltmeisterschaften im Livestream mitverfolgen. Auf einem Bonuskanal gibt es hier auch die Finals am 1. März live zu sehen, wenn das TV nicht live überträgt.

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro pro Monat zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, die Fußball-Bundesliga der Frauen, die Australian Open, die French Open und US Open im Tennis, die Tour de France und viele weitere Radsport-Highlights sowie die Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Die Bahnrad-WM bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de halten wir euch über die Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin auf dem Laufenden. Hier gibt es alle News zum ersten Saisonhighlight für die Bahnradfahrer.

Die Olympia-Qualifikation

Die Weltmeisterschaften in Berlin sind der letzte Qualifikationswettkampf für Olympia in Tokio. Nach Ende der Titelkämpfe werden die Startplätze über eine Weltrangliste vergeben. Wahrscheinlich ist nach dem bisherigen Stand in der Rangliste, dass sich außer im Omnium der Frauen in allen Wettbewerben deutsche Starter qualifizieren.