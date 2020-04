"Ohne Übertreibung, die letzten zwei Stunden waren die härtesten, die ich je auf dem Fahrrad erlebt habe", sagte der 33-Jährige am Samstag der "BBC". "Ich konnte mich kaum noch hinsetzen."

Er verglich sein Drei-Tage-Projekt, bei dem er auf die Trainings-App "Zwift" zurückgriff, mit der Bewältigung von acht oder neun Etappen der Tour de France. "Ich werde eine Woche frei machen, um mich davon zu erholen", sagte Thomas.

Auch private Gründe seien ausschlaggebend für die Idee gewesen. "Meine Mutter arbeitet wieder im Krebskrankenhaus Velindre in Cardiff - sie ist bereits dreimal in Rente gegangen", sagte der Tour-Sieger von 2018. Er habe so viele Geschichten über engagierte Menschen gehört, "und das hat mich dazu gebracht, dass ich einfach nur versuchen wollte, eine winzige, winzige Rolle zu spielen, indem ich auf eine kleine Art und Weise versuche zu helfen."

Der Radsport-Betrieb steht in Zeiten der Coronakrise still. Am vergangenen Mittwoch waren auch die Veranstalter der Frankreich-Rundfahrt eingeknickt und hatten den Tour-Start auf den 29. August verlegt.

