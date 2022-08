Jens Zemke weiter: "Das ist dann schon ein bisschen peinlich, dass wir in Deutschland - einem High-Tech-Land - nicht in der Lage sind, ein paar gescheite Funkgeräte zu installieren."

Zemke beschrieb die Folgen des zwischenzeitlichen Technik-Ausfalls: "Zwei Stunden standen links und rechts Rennfahrer, die Defekte hatten und für die Autos nicht gerufen wurden."

Das sei kompliziert: "Manche halten an, um ihre Notdurft zu verrichten. Der nächste hält an und hat einen Platten und die Autos fahren vorbei. Das habe ich so noch nicht erlebt."

Erst gegen Mitte des Rennens funktionierte der Funkverkehr beim über 200 Kilometer langen Rennen von Murnau a. Staffelsee nach München.

Straßen-EM: Fabio Jakobsen holt Gold

Im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt sprintete der Niederländer Fabio Jakobsen zum EM-Titel . Silber ging an den Franzosen Arnaud Démare vor dem Belgier Tim Merlier.

Die große deutsche Medaillenhoffnung Pascal Ackermann stürzte auf dem Rundkurs in München 45 Kilometer vor dem Ziel schwer und musste das Rennen aufgeben.

(SID)

Ins Gitter gedrängt - bitteres EM-Aus für Ackermann

