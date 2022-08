Zuvor waren bereits die Frauen auf dem 24 Kilometer langen Rundkurs an den Start gegangen. Lisa Brennauer verpasste dabei in ihrem letzten Zeitfahren eine Medaille deutlich und belegte beim Sieg der Schweizer Titelverteidigerin Marlen Reusser den zwölften Platz. Lisa Klein fuhr auf Rang 22.

Am Sonntag gehen die Rad-Wettbewerbe mit dem Straßenrennen der Frauen zuende. Die knapp 130 Kilometer führen die Athletinnen von Landsberg am Lech im Süden von München über den Starnberger See zum Odeonsplatz im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt.

(SID)

