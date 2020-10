Am 18. Oktober findet die Flandern Rundfahrt 2020 statt. Über 243,3 Kilometer machen sich die Fahrer auf den Weg von Antwerpen nach Oudenaarde.

Aufgrund der Coronapandemie wurde das Rennen vom Frühjahr in den Herbst verschoben. Trotz der wieder ansteigenden Zahlen in Europa soll die Flandern-Rundfahrt, eines der fünf Monumente des Radsports, am Sonntag ausgetragen werden.