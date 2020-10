Allerdings steht Cavendish weiterhin auf der vorläufigen Startliste für den Scheldeprijs am Mittwoch. Den Sprinterklassiker konnte er insgesamt dreimal gewinnen, zuletzt im Jahr 2011.

Cavendish zeigte sich im Rennen in der Ausreißergruppe des Tages, spielte aber wie erwartet in der entscheidenden Phase des flämischen Klassikers keine Rolle. Nach schweren 232,5 Kilometern erreichte der 35-jährige Brite in der letzten großen Gruppe mehr als sechs Minuten hinter dem Sieger Mads Pedersen (Trek-Segafredo) das Ziel.