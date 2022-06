Die 22-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story ein Video ihres Sturzes von der Startrampe und spielte in einem kurzen Statement darauf an, dass die Fahrerinnen beim diesjährigen Giro d'Italia Donne, der am Donnerstag mit dem Zeitfahren in Cagliari eröffnet wurde, bei Social Media nur selten in Erscheinung treten würden.

Dies habe sich nun jedoch schlagartig geändert. "Boom, Internetstar in drei, zwei, eins ...", schrieb Hajkova selbstironisch.

Glücklicherweise blieb die Tschechin bei ihrem Sturz unverletzt und konnte das Rennen fortsetzen.

