Aus dem Kreis der anderen Podiumskandidaten schlugen sich Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang und für Bora-hansgrohe Rafal Majka am besten, sie kamen am Ende des langen Schlussanstiges gemeinsam mit 51 Sekunden Rückstand auf den Tagessieger an. Noch etwas besser verkaufte sich der Niederländer Wilco Kelderman vom deutschen Sunweb-Team als Vierter der Etappe mit 39 Sekunden Rückstand.

Am Dienstag steht die erste Etappe des Giro an, auf der die Sprinter ihre Chancen haben dürften - allerdings ist auf dem Teilstück auch wieder ein langer Berg zu bezwingen, der aber nicht am Ende, sondern in der Mitte der Etappe liegt.