In der Giro-Punktewertung, die 2019 noch Pascal Ackermann gewonnen hatte, war Sagan trotz eines eindrucksvollen Etappensiegs letztlich chancenlos gegen Arnaud Démare (Groupama-FDJ). "Peter hat für einen beeindruckenden Sieg auf der zehnten Etappe gesorgt und zudem vier zweite Plätze eingefahren", würdigte Denk seinen Superstar nach dessen Giro-Premiere", doch den vier Etappensiegen des Franzosen war auch der dreifache Weltmeister nicht gewachsen.

In der Gesamtwertung erfüllten sich die Hoffnungen auf zwei Plätze in den Top Ten letztlich nicht, auch wenn die Kletterer imTeam lange auf Kurs waren:

"Mit seinem achten Platz in der Gesamtwertung hat Patrick Konrad sein Ziel, eine Top-Ten-Platzierung einzufahren, erreicht. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Performance. Leider hat er den Etappensieg am 13. Tag nur um ein paar Zentimeter verpasst - das wäre sicherlich ein weiteres tolles Ergebnis für ihn und das Team gewesen. Auch Rafal war lange Zeit auf Kurs, die angepeilte Top-Fünf-Platzierung im Klassement zu erreichen. Leider wurde er in der letzten Woche krank und musste dieses Vorhaben aufgeben", sagte Denk.