"Für uns war es die verantwortungsvollste Entscheidung, denn wir waren alle nahe bei Steven", erklärt Jumbo-Sportdirektor Addy Engels, "und wenn man sieht, was bei Mitchelton passiert ist...", fügte er mit Blick auf die Entwicklung bei der australischen Mannschaft an: Dort hatte Kapitän Simon Yates als bis dahin einziger Fahrer nach einem positiven Test schon Tage zuvor aus dem Giro d'Italia aussteigen müssen. Dazu kamen nun weitere vier Fälle bei Mitarbeitern des Teams, weshalb man nun geschlossen die Rundfahrt abbrach. Lucas Hamilton war als bester Mitchelton-Profi 15. im Klassement.

Team Sunweb hingegen bleibt beim Giro im Rennen; Matthews verwies in einem Statement darauf, dass alle anderen Fahrer und Teammitglieder, darunter Nico Denz, negativ getestet wurden und die Situation nun genau aus ihrer Bubble heraus weiter beobachten würden ."Ich werde jetzt meine Isolation beginnen und hoffentlich bald wieder Rennen fahren können", so der Australier.

Bei den Verantwortlichen des Giro sorgen diese Neuigkeiten jedoch nicht für Panik. Angesichts europaweit steigender Infektionszahlen hatten Renndirektor Mauro Vegni und Co. bereits befürchtet, dass es auch innerhalb der "Giro-Bubble" zu Infektionen kommen könnte. Für derlei Fälle sei man gewappnet, hieß es. "Wir sind positiv, die Bubble funktioniert, die Kontrollen sind effektiv", hatte Vegni zuletzt nach Bekanntwerden der Infektion von Simon Yates am Samstag gesagt.

Doch was passiert, wenn weitere Fälle auftreten? Wird der Giro in diesem Fall abgebrochen? Und wie kann die Rennleitung sicher sein, dass das Virus "unter Kontrolle" ist? Dazu äußerte sich Vegni zunächst nicht, die Meldungen über die Corona-Fälle kommunizierten die Verantwortlichen der Italien-Rundfahrt schlicht und sachlich - ohne mögliche Konsequenzen zu thematisieren.

Die Entwicklungen in Italien werden sicher auch von den Machern der Vuelta registriert. Die Spanien-Rundfahrt soll am 20. Oktober beginnen und nach 2892 km am 8. November enden. Es bleibt die Hoffnung, dass alles glatt geht - wie bei der Tour de France, bei der es im Fahrerfeld keinen Fall gab. Einzig Tour-Direktor Christian Prudhomme infizierte sich und musste in Quarantäne.