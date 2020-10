Alle Etappensieger auf einen Blick und die kompletten Ergebnisse jeder Giro-Etappe vom Auftakt auf Sizilien bis zum Finale in Mailand findet Ihr hier in der Übersicht, los geht es am Samstag, 3. Oktober 2020, danach geht es auf 21 Etappen (bei zwei montäglichen Ruhetagen) nach Norden, bis der Zielort am Sonntag, 25.Oktober erreicht sein wird: