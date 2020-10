Der zum Giro-Auftakt in Palermo schwer gestürzte Miguel Angel Lopez hat sich nach Angaben seines Astana-Teams zwar keine Frakturen zugezogen, musste aber wegen an einer Wunde nahe an seiner Beckenarterie operiert werden. "Die Röntgenaufnahme hat keine Frakturen gezeigt. Er erlitt eine tiefe Wunde sehr nahe an der Iliakalarterie, die repariert werden musste und die in den kommenden Wochen heilen wird", wurde Teamarzt Serge Niamke zitiert.