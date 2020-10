Wie "Het Nieuwsblad" berichtet, ist die Entscheidung über die Durchführbarkeit von Paris-Roubaix in einem Treffen zwischen ASO und dem Präfekten des Departements Le Nord, Michel Lalande, noch einmal vertagt worden.

Lille zum Beispiel, die Großstadt etwa 15 Kilometer südwestlich des Velodroms, steht kurz davor von der Kategorie "rot" zu "scharlachrot" zu wechseln, der dann zweithöchsten Kategorie in der Corona-Farbenlehre Frankreichs. Bürgermeisterin Martine Aubry konnte das zwar zuletzt noch verhindern, aber der Trend ist eindeutig.

Die ASO sei daher derzeit damit beschäftigt, einen Notfallplan anzufertigen, der Zuschauer von den Kopfsteinpflasterabschnitten und dem Velodrom von Roubaix komplett fernhalten soll, so "Het Nieuwsblad".

In den Pyrenäen und speziell auch am Col du Tourmalet wäre wiederum momentan die erfolgreiche Durchführung eines Ski-Langlauf-Wettkampfes wahrscheinlicher, als die einer Vuelta-Bergetappe und in Nordfrankreich droht die Corona-Pandemie der ASO möglicherweise einen Strich durch die Kopfsteinpflaster-Rechnung zu machen.