Für den 33-Jährigen endet so eine frustrierende Saison, in der ihn ein Crash bei der Dauphiné um seine Chancen für die Tour de France gebracht hatte. "Ich hatte mich von dem Sturz gut erholt und bislang war es beim Giro gut gelaufen", fasste Kruijswijk in einem Interview seines Teams Jumbo-Visma zusammen. Ein Start bei der am 20. Oktober beginnenden Vuelta ist angesichts der für ihn nun anstehenden Quarantäne ebenfalls ausgeschlossen.