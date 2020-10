EF bezog sich dabei auf insgesamt elf positive Corona-Tests in vier Teams und folgerte daraus, dass die "Blase", in der sich die Teilnehmer der Italien-Rundfahrt bewegten, nicht halten würde.

Dagegen bezeichnete Vegni die von RCS Sport ergriffenen Maßnahmen als Erfolg. Schließlich habe der Giro wie geplant in Mailand beendet werden können. "Wir haben es geschafft und das Rennen wurde mit einem Zeitfahren entschieden", sagte er der Gazzetta dello Sport und betonte die Signalwirkung, die davon ausgegangen sei: "Der Giro hat eine Botschaft des Stolzes für ganz Italien ausgesendet. Es ist ein Erfolg für das Land und ein Zeichen dafür, dass es möglich ist, mit dem Virus zu leben", so der Giro-Chef, der die 103. Ausgabe "das schwierigste Rennen, das ich je organisiert habe", nannte.

Giro-Streik: Radprofis erklären Protest in offenem Brief

In der Auseinandersetzung mit den Teams erinnerte Vegni an deren Verpflichtung, an WorldTour-Rennen teilzunehmen und deutete an, dass die beiden genannten Mannschaften keine Einladung zur kommenden Italien-Rundfahrt erhalten könnten. "Ich möchte Sanktionen für Jumbo - Visma und EF. Wenn jemand glaubt, dass er die Rechte oder Pflichten von WorldTour-Teams verletzen kann, werde ich mich auch als "frei" von der Verpflichtung betrachten, sie einzuladen. Was passiert ist, ist auch Sache der UCI Lizenzkommission", so der 64-Jährige, der damit auch den Radsportweltverband ins Spiel brachte.